La scienza che si occupa di zecche e pulci nei cruciverba: la soluzione è Parassitologia

Home / Soluzioni Cruciverba / La scienza che si occupa di zecche e pulci

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'La scienza che si occupa di zecche e pulci' è 'Parassitologia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PARASSITOLOGIA

Curiosità e Significato di Parassitologia

Vuoi sapere di più su Parassitologia? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 14 lettere nella pagina dedicata: Parassitologia.

Perché la soluzione è Parassitologia? La parassitologia è la branca della biologia che studia i parassiti, come zecche e pulci, e il loro rapporto con gli organismi ospiti. Questa disciplina analizza i meccanismi di infezione, le malattie trasmesse e le strategie di difesa, contribuendo alla prevenzione e al controllo delle infestazioni. Essenziale per tutelare la salute umana e animale, la parassitologia approfondisce il mondo invisibile dei parassiti e delle loro interazioni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La scienza che si occupa della conservazione delle foresteLa scienza musicale che si occupa degli accordiLa scienza che si occupa dei vegetaliLa scienza che si occupa di animali vegetali e mineraliLa scienza che si occupa dei circuiti integrati

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Parassitologia

Non riesci a risolvere la definizione "La scienza che si occupa di zecche e pulci"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

A Ancona

R Roma

A Ancona

S Savona

S Savona

I Imola

T Torino

O Otranto

L Livorno

O Otranto

G Genova

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L L S I T A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STILLA" STILLA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.