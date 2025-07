La prima donna presidente del Senato Italiano nei cruciverba: la soluzione è Casellati

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La prima donna presidente del Senato Italiano' è 'Casellati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CASELLATI

Curiosità e Significato di Casellati

Approfondisci la parola di 9 lettere Casellati: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Casellati? Casellati è il cognome di Maria Elisabetta Casellati, la prima donna a ricoprire la carica di presidente del Senato italiano. In politica, rappresenta un esempio di leadership femminile in un ruolo di grande responsabilità istituzionale. La sua nomina segna un passo importante verso la parità di genere nelle alte sfere del potere. Un traguardo che sottolinea il progresso della rappresentanza femminile in Italia.

C Como

A Ancona

S Savona

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

T Torino

I Imola

