Il Renato Presidente del Senato dal 2008 al 2013 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Renato Presidente del Senato dal 2008 al 2013. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SCHIFANI

Significato/Curiosita : Il renato presidente del senato dal 2008 al 2013

presidente del senato nella xvi legislatura della repubblica. dal 5 dicembre 2013 al 13 aprile 2014 è stato presidente del nuovo centrodestra e dal 12... Hanno dato luogo a controversie, senza che schifani sia mai stato indagato per fatti di rilevanza penale. schifani, già iscritto alla democrazia cristiana... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Il Renato Presidente del Senato dal 2008 al 2013 : renato; presidente; senato; 2008; 2013; Un brano di Cochi e renato : Nebbia in Val; Sfrenato dissoluto; Erano al muro in una canzone di renato Zero; Il renato che fu segretario del Partito Liberale; I topini... devoti di renato Zero; Lo è il presidente del Consiglio dimissionario invitato a formare un nuovo governo; La Casa del presidente USA; La residenza del presidente Macron; Fu il primo presidente della Repubblica Islamica dell lran; La Dilma presidente ssa del Brasile tra 2011 e 2016; Il Piano architetto e senato re; Il bar della Camera o quello del senato fra; Lo stato USA che elesse Bernie Sanders senato re; Il parlamento ne ha 2: dei deputati, dei senato ri; Deputati e senato ri; Album di Stefano Bollani del 2008 ; Film del 2008 sullo spogliarello maschile ing; Livia Turco ne è stata ministra dal 2006 al 2008 ; Vi si sono svolte le Olimpiadi 2008 ; Uno dei titoli vinti da Miriam Leone nel 2008 ; Roberto, presidente della Lombardia fino al 2013 ; Il Romboni motociclista scomparso nel 2013 ; Rebus 2013 7 Settimana Enigmistica 4720; Rebus 2013 1 Settimana Enigmistica 4720; Il Matteo eletto segretario della Lega nel 2013 ;

Cerca altre Definizioni