CARLINGA

Perché la soluzione è Carlinga? La carlinga è la parte centrale di un aereo, ovvero la struttura principale che ospita il cockpit, i passeggeri e le merci. È come il cuore dell'elicottero, offrendo resistenza e stabilità durante il volo. Questa componente fondamentale garantisce sicurezza e comfort, formando il fulcro dell'intero velivolo. In sostanza, la carlinga è il nucleo che tiene insieme tutte le altre parti dell'aereo.

