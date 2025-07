La forma della vela latina nei cruciverba: la soluzione è Triangolare

TRIANGOLARE

Curiosità e Significato di Triangolare

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 11 lettere Triangolare, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Triangolare? Triangolare descrive qualcosa che ha la forma di un triangolo, ovvero un poligono con tre lati e tre angoli. È un termine spesso usato in geometria, ma anche per indicare oggetti o strutture che seguono questa linea, come alcune vele o pannelli. La parola aiuta a visualizzare facilmente la forma e le caratteristiche di molte cose nella vita quotidiana.

Come si scrive la soluzione Triangolare

T Torino

R Roma

I Imola

A Ancona

N Napoli

G Genova

O Otranto

L Livorno

A Ancona

R Roma

E Empoli

