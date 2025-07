La fa venire in bocca il desiderio di un buon cibo nei cruciverba: la soluzione è Acquolina

ACQUOLINA

Curiosità e Significato di Acquolina

Approfondisci la parola di 9 lettere Acquolina: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Acquolina? Acquolina è il termine che descrive quella sensazione di desiderio e appetito che si avverte prima di gustare un buon cibo. È un termine poetico e molto usato in Italia per indicare la golosità e l’acquolina in bocca, quel piacere anticipato che ci spinge a sognare pietanze deliziose. Insomma, è il segno che il palato è pronto a godersi una vera prelibatezza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Farsi venire l acquolina in boccaFa tenere la bocca chiusaCondotto che trasporta il cibo dalla bocca allo stomacoLo si fa dicendo In bocca al lupoFa venire la nostalgia

Come si scrive la soluzione Acquolina

A Ancona

C Como

Q Quarto

U Udine

O Otranto

L Livorno

I Imola

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P L N I A Mostra soluzione



