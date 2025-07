L imitazione della forma ideale della realtà nei cruciverba: la soluzione è Mimesi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'L imitazione della forma ideale della realtà' è 'Mimesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MIMESI

Curiosità e Significato di Mimesi

Vuoi sapere di più su Mimesi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Mimesi.

Perché la soluzione è Mimesi? La mimesi è il processo attraverso il quale l'arte e la letteratura cercano di imitare o rappresentare la realtà, cercando di catturare la sua forma ideale. È un concetto fondamentale nella teoria estetica, che sottolinea come le opere d'arte siano riflesso fedele o idealizzato del mondo che ci circonda. In breve, la mimesi è l'arte di imitare la vita per comprenderla meglio.

Come si scrive la soluzione Mimesi

Non riesci a risolvere la definizione "L imitazione della forma ideale della realtà"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

I Imola

M Milano

E Empoli

S Savona

I Imola

