PUPA

Perché la soluzione è Pupa? La parola pupa indica lo stadio di trasformazione intermedio tra larva e adulto negli insetti, come farfalle e falene. È una capsula protettiva in cui l'insetto si sviluppa e cambia forma, pronto a emergere come nuovo esemplare. Questo termine viene spesso usato anche in senso figurato per descrivere qualcuno che sembra ancora in fase di crescita o maturazione.

P Padova

U Udine

P Padova

A Ancona

