RAPATURA

Curiosità e Significato di Rapatura

Vuoi sapere di più su Rapatura? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Rapatura.

Perché la soluzione è Rapatura? Rapatura indica il taglio netto e rasato dei capelli, spesso a zero, creando una rasatura completa della testa. È una scelta di stile audace o un gesto pratico, ad esempio in caso di calvizie o per motivi religiosi. Questa parola descrive quindi l’atto di eliminare i capelli con un taglio molto semplice e deciso, lasciando la pelle completamente scoperta.

Come si scrive la soluzione Rapatura

La definizione "Il taglio a zero dei capelli" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

R Roma

A Ancona

P Padova

A Ancona

T Torino

U Udine

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R O G O G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GORGO" GORGO

