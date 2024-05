La Soluzione ♚ Un taglio corto dei capelli

: CASCHETTO

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Un taglio corto dei capelli: Il taglio militare è un tipo di acconciatura, nel quale i capelli sulla parte alta della testa sono tagliati relativamente corti, diventando progressivamente... Il caschetto (nel gergo della moda anche carré, con la differenza che questi è più corto dietro e più lungo avanti, tendenzialmente il carrè non ha la frangia e i capelli risultano tutti uguali rispetto a un piano orizzontale) è un'acconciatura corta, in cui i capelli vengono tagliati all'altezza delle orecchie (caschetto corto), del mento (caschetto medio) o delle spalle (caschetto lungo). È diventato un taglio di moda per le donne negli anni venti e negli anni sessanta e per gli uomini negli anni settanta e negli anni ottanta, passando poi di moda negli anni novanta. La variante del caschetto è il bob, che è scalato dal basso verso ...

Altre Definizioni con caschetto; taglio; corto; capelli;