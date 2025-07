Il posto del lampadario nei cruciverba: la soluzione è Plafone

PLAFONE

Curiosità e Significato di Plafone

Vuoi sapere di più su Plafone? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Plafone.

Perché la soluzione è Plafone? Il posto del lampadario si riferisce al punto in cui si trova il plafone, ovvero il rivestimento o copertura del soffitto che ospita le luci. È un termine usato anche per indicare l’elemento che nasconde le parti tecniche dell’illuminazione. In parole semplici, il plafone è la cornice decorativa che completa l’illuminazione di una stanza e ne definisce lo stile.

Come si scrive la soluzione Plafone

La definizione "Il posto del lampadario" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

L Livorno

A Ancona

F Firenze

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N S O A F R C O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCORFANO" SCORFANO

