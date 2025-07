Il più famoso museo fiorentino nei cruciverba: la soluzione è Uffizi

UFFIZI

Curiosità e Significato di Uffizi

Perché la soluzione è Uffizi? Gli Uffizi sono uno dei musei più celebri di Firenze, ospitando una delle collezioni d'arte più importanti al mondo. Il nome deriva dalle uffici (uffizi in italiano arcaico), ovvero gli spazi di lavoro dei commercianti e dei pubblici ufficiali che si trovavano qui nel XV secolo. Oggi, rappresentano un vero e proprio tesoro di capolavori rinascimentali, simbolo della città e dell'arte italiana.

Come si scrive la soluzione Uffizi

U Udine

F Firenze

F Firenze

I Imola

Z Zara

I Imola

