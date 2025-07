Il nervo che permette di articolare la lingua nei cruciverba: la soluzione è Ipoglosso

IPOGLOSSO

Curiosità e Significato di Ipoglosso

Perché la soluzione è Ipoglosso? L'ipoglosso è un nervo che controlla i muscoli della lingua, permettendone il movimento e l'articolazione durante la parola e la deglutizione. È fondamentale per parlare correttamente e per alimentarsi, coordinando i movimenti della lingua con gli altri muscoli della bocca. In sostanza, questo nervo agisce dietro le quinte per garantire la nostra capacità di comunicare e nutrirci efficacemente.

Come si scrive la soluzione Ipoglosso

I Imola

P Padova

O Otranto

G Genova

L Livorno

O Otranto

S Savona

S Savona

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I C A P G O N M A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COMPAGNIA" COMPAGNIA

