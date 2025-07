Ha la varietà Senatore Cappelli nei cruciverba: la soluzione è Grano

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ha la varietà Senatore Cappelli' è 'Grano'.

GRANO

Curiosità e Significato di Grano

Perché la soluzione è Grano? Il Senatore Cappelli è una varietà di grano duro molto apprezzata, nata in Italia negli anni ’30, famosa per la sua resistenza e qualità nutrizionale. È simbolo di tradizione agricola e di prodotti autentici, spesso scelto per realizzare pasta e pane artigianali. La sua presenza sul mercato rappresenta l’impegno verso un’agricoltura sostenibile e di qualità, facendo della sua coltivazione un patrimonio da preservare.

Come si scrive la soluzione Grano

