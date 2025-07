Grasso per candele nei cruciverba: la soluzione è Sego

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Grasso per candele' è 'Sego'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SEGO

Curiosità e Significato di Sego

La soluzione Sego di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Sego per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Sego? Sego è un termine usato per indicare un tipo di grasso o cera, spesso impiegato nella produzione di candele fatte a mano. Tradizionalmente, si otteneva dalla lavorazione del grasso animale, ed è stato utilizzato come combustibile naturale. In passato, il sego rappresentava una soluzione economica e facile da reperire per creare luci soffuse e calde nelle case.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Grasso per fare candelePieni di grassoViene utilizzata per la produzione di candeleSporche di grassoÈ grasso a Londra

Come si scrive la soluzione Sego

La definizione "Grasso per candele" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

E Empoli

G Genova

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A C M N I E O O Mostra soluzione



