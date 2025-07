Film per bambini nei cruciverba: la soluzione è Cartoon

Home / Soluzioni Cruciverba / Film per bambini

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Film per bambini' è 'Cartoon'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARTOON

Curiosità e Significato di Cartoon

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Cartoon, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Cartoon? Una cartoon è un film o una serie animata pensata per i bambini, caratterizzata da personaggi divertenti e storie semplici. Spesso ricca di colori vivaci e humor, questa forma di intrattenimento stimola l'immaginazione e il senso di meraviglia dei più piccoli. In Italia, il termine si usa anche per indicare le vignette umoristiche o i disegni animati che fanno sorridere grandi e piccini.

Come si scrive la soluzione Cartoon

Hai trovato la definizione "Film per bambini" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

A Ancona

R Roma

T Torino

O Otranto

O Otranto

N Napoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N O R T A Mostra soluzione



