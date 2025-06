Genere di film non adatto ai bambini nei cruciverba: la soluzione è Horror

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Genere di film non adatto ai bambini' è 'Horror'.

HORROR

Curiosità e Significato di Horror

La soluzione Horror di 6 lettere

Perché la soluzione è Horror? Il termine horror si riferisce a un genere cinematografico pensato per suscitare paura, tensione e emozioni intense negli spettatori. Solitamente include scene inquietanti, mostri, fantasmi o situazioni spaventose. È un genere adatto a un pubblico adulto o maturo, poiché può contenere immagini forti e contenuti disturbanti. Insomma, se cerchi un film adatto ai bambini, meglio evitare l'horror.

Come si scrive la soluzione Horror

Se "Genere di film non adatto ai bambini" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve

H Hotel

O Otranto

R Roma

R Roma

O Otranto

R Roma

