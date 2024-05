Significato della soluzione per: Fanno un buco nell acqua

Italiano: Sostantivo, forma flessa: gorghi m pl . plurale di gorgo. Sillabazione: gór | ghi. Etimologia / Derivazione: vedi gorgo . Sinonimi: mulinelli, vortici, risucchi. turbamenti. (senso figurato) abissi, precipizi, baratri, voragini. Alterati: (diminutivo) gorghetti.