Elemento da acque minerali nei cruciverba: la soluzione è Litio

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Elemento da acque minerali' è 'Litio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LITIO

Curiosità e Significato di Litio

Perché la soluzione è Litio? Il litio è un elemento chimico presente in piccole quantità nelle acque minerali, noto per le sue proprietà benefiche sull'umore e il sistema nervoso. Utilizzato anche in ambito tecnologico per le batterie agli ioni di litio, rappresenta un elemento prezioso e versatile. La sua presenza naturale nelle acque lo rende un tesoro nascosto da scoprire e apprezzare.

Come si scrive la soluzione Litio

Hai trovato la definizione "Elemento da acque minerali" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

L Livorno

I Imola

T Torino

I Imola

O Otranto

