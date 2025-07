È caprina quella d una questione futile nei cruciverba: la soluzione è Lana

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'È caprina quella d una questione futile' è 'Lana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LANA

Curiosità e Significato di Lana

Hai risolto il cruciverba con Lana? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Lana.

Perché la soluzione è Lana? La parola lana si riferisce alla fibra tessile ottenuta dal vello delle pecore, ampiamente usata per creare capi caldi e morbidi. È un materiale naturale apprezzato per le sue proprietà isolanti e traspiranti. Inoltre, il termine può essere usato in modo figurato per indicare qualcosa di semplice o futile, come nel gioco di parole della frase. La lana, quindi, rappresenta sia un materiale prezioso che una metafora di leggerezza.

Come si scrive la soluzione Lana

Se ti sei imbattuto nella definizione "È caprina quella d una questione futile", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

L Livorno

A Ancona

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I N I V N C I I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CIVININI" CIVININI

