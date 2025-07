di portata = vassoio nei cruciverba: la soluzione è Piatto

PIATTO

Curiosità e Significato di Piatto

Perché la soluzione è Piatto? Di portata indica qualcosa che può essere servito o mangiato, come un piatto di portata molto ampio. La parola corretta è piatto, che rappresenta sia il recipiente usato per servire i cibi sia la portata stessa di una pietanza. In cucina, il piatto è protagonista, perché ospita e presenta le varie portate del pasto, rendendo ogni occasione speciale.

Come si scrive la soluzione Piatto

P Padova

I Imola

A Ancona

T Torino

T Torino

O Otranto

