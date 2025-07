Contiene condimento grasso liquido nei cruciverba: la soluzione è Oliera

OLIERA

Curiosità e Significato di Oliera

Vuoi sapere di più su Oliera? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Oliera.

Perché la soluzione è Oliera? Un'olio di condimento, chiamato anche olearia, è un contenitore in cui si conserva l'olio liquido usato per insaporire piatti e insalate. È un accessorio pratico e decorativo in cucina, ideale per avere sempre a portata di mano il condimento preferito. In sostanza, è lo strumento che rende più semplice aggiungere un tocco di sapore alle pietanze quotidiane.

Come si scrive la soluzione Oliera

O Otranto

L Livorno

I Imola

E Empoli

R Roma

A Ancona

