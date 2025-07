Con la farfalla nel titolo di un libro del 1997 nei cruciverba: la soluzione è Scafandro

Home / Soluzioni Cruciverba / Con la farfalla nel titolo di un libro del 1997

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Con la farfalla nel titolo di un libro del 1997' è 'Scafandro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCAFANDRO

Curiosità e Significato di Scafandro

La parola Scafandro è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Scafandro.

Perché la soluzione è Scafandro? Il termine scafandro indica un'armatura o tuta protettiva, spesso usata dai subacquei per immergersi in profondità senza rischi. Deriva dal latino e richiama l’idea di una copertura completa, come uno scudo. Nel titolo del libro del 1997, la parola suggerisce protezione e avventura, evocando un mondo sommerso e misterioso da esplorare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Reca il titolo del libroIl titolo di un libro di racconti di G. CappelliUn libro di memorieTitolo feudale dei signori di Alsazia Assia e TuringiaUn libro malridotto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Scafandro

Stai cercando la risposta alla definizione "Con la farfalla nel titolo di un libro del 1997"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

C Como

A Ancona

F Firenze

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

R Roma

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M E F O E N O N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FENOMENO" FENOMENO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.