Comune sardo barbaricino noto per il vino Nepente nei cruciverba: la soluzione è Oliena

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Comune sardo barbaricino noto per il vino Nepente' è 'Oliena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OLIENA

Curiosità e Significato di Oliena

La parola Oliena è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Oliena.

Perché la soluzione è Oliena? Oliena è un affascinante comune sardo situato in Sardegna, noto per il suo paesaggio suggestivo e la produzione del pregiato vino Nepente, che incanta gli amanti del buon bere. Questo borgo conserva tradizioni antiche e un patrimonio culturale unico, rendendolo una meta ideale per chi desidera scoprire l’autentica Sardegna. Visitare Oliena significa immergersi in un angolo di paradiso ricco di storia e sapori autentici.

Come si scrive la soluzione Oliena

Se ti sei imbattuto nella definizione "Comune sardo barbaricino noto per il vino Nepente", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

O Otranto

L Livorno

I Imola

E Empoli

N Napoli

A Ancona

