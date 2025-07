Comune del Nuorese noto per il vino nei cruciverba: la soluzione è Oliena

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Comune del Nuorese noto per il vino' è 'Oliena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OLIENA

Curiosità e Significato di Oliena

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Oliena, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Oliena? Oliena è un affascinante comune del Nuorese, noto per la produzione di vini di alta qualità, grazie alle sue uve pregiate e al territorio ricco di storia e tradizione. Questo borgo sorge tra le colline della Sardegna, offrendo paesaggi suggestivi e un patrimonio enologico che affonda le radici nel passato. Un luogo ideale per chi desidera scoprire i sapori autentici dell’isola.

Come si scrive la soluzione Oliena

O Otranto

L Livorno

I Imola

E Empoli

N Napoli

A Ancona

