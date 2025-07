Col rame nell ottone nei cruciverba: la soluzione è Zinco

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Col rame nell ottone' è 'Zinco'.

ZINCO

Curiosità e Significato di Zinco

Non fermarti alla soluzione! Conosci Zinco più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Zinco.

Perché la soluzione è Zinco? Zinco è un metallo di colore grigio-argenteo, molto usato per rivestimenti protettivi contro la corrosione e nella produzione di leghe come il lamine d’ottone. La sua resistenza e durabilità lo rendono fondamentale in edilizia, elettronica e produzione di componenti metallici. Conoscere lo zinco permette di apprezzare meglio la sua importanza nei materiali che ci circondano ogni giorno.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il metallo che si lega con il rame nell ottoneÈ con il rame nell ottoneCon il rame nell ottoneNel rame e nell alluminiodi rame e zinco = ottone

Come si scrive la soluzione Zinco

Hai davanti la definizione "Col rame nell ottone" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Z Zara

I Imola

N Napoli

C Como

O Otranto

