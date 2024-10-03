Il metallo che si lega con il rame nell ottone

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il metallo che si lega con il rame nell ottone' è 'Zinco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ZINCO

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Perché la soluzione è Zinco? Lo zinco è un metallo che si combina con il rame per formare l’ottone, una lega resistente e durevole. Questa lega viene utilizzata in molte applicazioni, come strumenti musicali, monete e componenti decorativi, grazie alle sue proprietà di durevolezza e resistenza alla corrosione. La presenza dello zinco conferisce all’ottone una maggiore solidità e un aspetto lucente. La sua integrazione nel rame permette di ottenere materiali con caratteristiche specifiche adatte a diverse industrie.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il metallo che si lega con il rame nell ottone". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Il metallo che si lega con il rame nell ottone nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Zinco

Quando la definizione "Il metallo che si lega con il rame nell ottone" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il metallo che si lega con il rame nell ottone" conferma che la soluzione 'Zinco' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Zinco

Z Zara I Imola N Napoli C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il metallo che si lega con il rame nell ottone" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Zinco' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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