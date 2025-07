Celeberrima dinastia fiorentina nei cruciverba: la soluzione è Medici

MEDICI

Curiosità e Significato di Medici

Vuoi sapere di più su Medici? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Medici.

Perché la soluzione è Medici? La parola Medici si riferisce alla celeberrima famiglia fiorentina che ha dominato il Rinascimento italiano, diventando simbolo di potere, cultura e mecenatismo. I Medici, grazie alla loro influenza politica e finanziaria, hanno promosso artisti come Michelangelo e Leonardo da Vinci, lasciando un’impronta indelebile nella storia dell’arte e della cultura mondiale. È impossibile parlare di Firenze senza ricordare questa importante dinastia.

Come si scrive la soluzione Medici

M Milano

E Empoli

D Domodossola

I Imola

C Como

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I O O N R O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ONORIO" ONORIO

