Cancellata raschiando nei cruciverba: la soluzione è Abrasa

Home / Soluzioni Cruciverba / Cancellata raschiando

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Cancellata raschiando' è 'Abrasa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ABRASA

Curiosità e Significato di Abrasa

Approfondisci la parola di 6 lettere Abrasa: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Abrasa? Abasa deriva dal verbo abrasare, che significa cancellare o raschiare via qualcosa. È un termine che si usa spesso in ambito artistico o letterario per indicare l'atto di eliminare dettagli, scritte o segni superflui, rendendo un'opera più pulita o definitiva. In sostanza, rappresenta il gesto di rimuovere con cura per ottenere un risultato più chiaro e ordinato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: In mezzo alla cancellataLa lama per cancellare raschiandoCancellata come una fermata del bus

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Abrasa

Se ti sei imbattuto nella definizione "Cancellata raschiando", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

B Bologna

R Roma

A Ancona

S Savona

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L N A C E R U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LUCERNA" LUCERNA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.