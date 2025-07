Cancellata come una fermata del bus nei cruciverba: la soluzione è Soppressa

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Cancellata come una fermata del bus' è 'Soppressa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SOPPRESSA

Curiosità e Significato di Soppressa

Vuoi sapere di più su Soppressa? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Soppressa.

Perché la soluzione è Soppressa? Soppressa significa eliminata o cancellata, come una fermata dell'autobus che viene chiusa e non serve più. È usato per indicare qualcosa che è stato rimosso o soppiantato, spesso in ambito amministrativo o burocratico. Quindi, quando si dice che qualcosa è stato soppresso, si intende che non esiste più o non è più attivo, come una fermata che non si trova più lungo il percorso.

Come si scrive la soluzione Soppressa

Stai cercando la risposta alla definizione "Cancellata come una fermata del bus"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

O Otranto

P Padova

P Padova

R Roma

E Empoli

S Savona

S Savona

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C E L S S I E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ECLISSE" ECLISSE

