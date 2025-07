Il caffè aiuta a resistergli nei cruciverba: la soluzione è Sonno

SONNO

Curiosità e Significato di Sonno

Approfondisci la parola di 5 lettere Sonno: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sonno? Il sonno è uno stato naturale di riposo in cui il corpo e la mente si rigenerano, permettendo di recuperare energia e affrontare al meglio le sfide quotidiane. Dormire bene aiuta a migliorare l’umore, la concentrazione e la salute generale. In sostanza, il sonno è il modo più efficace per resistere alla stanchezza e alle difficoltà, rendendo tutto più gestibile.

Come si scrive la soluzione Sonno

Non riesci a risolvere la definizione "Il caffè aiuta a resistergli"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

O Otranto

N Napoli

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E N A N T A E L E E D I Z R A T L E G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AGENZIA DELLE ENTRATE" AGENZIA DELLE ENTRATE

