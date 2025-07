Anestetico impiegato in piccoli interventi nei cruciverba: la soluzione è Procaina

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Anestetico impiegato in piccoli interventi' è 'Procaina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PROCAINA

Curiosità e Significato di Procaina

La procaína è un anestetico locale utilizzato principalmente per interventi chirurgici di piccole dimensioni.

Perché la soluzione è Procaina? La procaína è un anestetico locale utilizzato principalmente per interventi chirurgici di piccole dimensioni. Agisce bloccando temporaneamente la trasmissione nervosa, riducendo dolore e fastidio durante le procedure. È ideale per interventi odontoiatrici, infiltrazioni o piccoli interventi dermatologici, garantendo un rapido sollievo senza effetti sistemici significativi. La sua efficacia e sicurezza la rendono una scelta comune in ambito medico.

Come si scrive la soluzione Procaina

Stai cercando la risposta alla definizione "Anestetico impiegato in piccoli interventi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

R Roma

O Otranto

C Como

A Ancona

I Imola

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A G S N R N O E A N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SAN GENNARO" SAN GENNARO

