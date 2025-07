Una causa per cui un colpevole non viene punito nei cruciverba: la soluzione è Stato Di Necessità

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Una causa per cui un colpevole non viene punito' è 'Stato Di Necessità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STATO DI NECESSITÀ

Curiosità e Significato di Stato Di Necessità

Hai risolto il cruciverba con Stato Di Necessità? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 16 lettere più frequenti: Stato Di Necessità.

Perché la soluzione è Stato Di Necessità? Lo stato di necessità è una situazione in cui una persona compie un'azione illecita per evitare un danno grave e imminente a se stessa o ad altri. In certi casi, questa condizione può giustificare o escludere la punibilità, riconoscendo che agire così era l’unico modo per proteggere un bene superiore. È una sorta di salvataggio legale che tutela chi agisce per esigenze vitali.

Come si scrive la soluzione Stato Di Necessità

Se ti sei imbattuto nella definizione "Una causa per cui un colpevole non viene punito", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

T Torino

A Ancona

T Torino

O Otranto

D Domodossola

I Imola

N Napoli

E Empoli

C Como

E Empoli

S Savona

S Savona

I Imola

T Torino

À -

