Presentare dimissioni nei cruciverba: la soluzione è Rassegnare

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Presentare dimissioni' è 'Rassegnare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RASSEGNARE

Curiosità e Significato di Rassegnare

La soluzione Rassegnare di 10 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Rassegnare per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Rassegnare? Rassegnare significa presentare ufficialmente le proprie dimissioni, ovvero comunicare formalmente la volontà di lasciare un incarico o un lavoro. È un gesto che indica il congedo volontario e consapevole, spesso scritto in modo formale. Presentare dimissioni è un passo importante nella carriera, che richiede rispetto e chiarezza, per chiudere un capitolo lavorativo in modo professionale e dignitoso.

Come si scrive la soluzione Rassegnare

Hai trovato la definizione "Presentare dimissioni" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

R Roma

A Ancona

S Savona

S Savona

E Empoli

G Genova

N Napoli

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N E I C O V Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NOCIVE" NOCIVE

