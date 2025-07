Un locale del bar per chi ama la tranquillità nei cruciverba: la soluzione è Tearoom

Home / Soluzioni Cruciverba / Un locale del bar per chi ama la tranquillità

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un locale del bar per chi ama la tranquillità' è 'Tearoom'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TEAROOM

Curiosità e Significato di Tearoom

La soluzione Tearoom di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Tearoom per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Tearoom? Un tearoom è un locale elegante e tranquillo dove si può gustare un buon tè, spesso accompagnato da dolci delicati e atmosfere rilassanti. Ideale per chi cerca un angolo di pace lontano dal caos quotidiano, è il luogo perfetto per prendersi una pausa e godersi momenti di relax. Insomma, un vero rifugio per gli amanti della calma e del buon tè.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Locale da guide turisticheUn anestetico localeUn locale pubblico giapponese con le geisheNon ama le buffonateChi le fa ama mettere i puntini sulle i

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Tearoom

Hai trovato la definizione "Un locale del bar per chi ama la tranquillità" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

E Empoli

A Ancona

R Roma

O Otranto

O Otranto

M Milano

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I O J R N U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "JUNIOR" JUNIOR

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.