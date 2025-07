Il gas che splende nei tubi di vetro nei cruciverba: la soluzione è Neon

NEON

Curiosità e Significato di Neon

Hai risolto il cruciverba con Neon? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Neon.

Perché la soluzione è Neon? Il neon è un gas incolore e inerte che, quando attraversato da una corrente elettrica all’interno di tubi di vetro, splende con un caratteristico colore rosso-arancio. È famoso per le insegne luminose e le decorazioni luminose che illuminano città e locali notturni. Questo elemento chimico, simbolo Ne, dona lucentezza e fascino a molte installazioni luminose, rendendolo un’icona della comunicazione visiva.

Come si scrive la soluzione Neon

Hai trovato la definizione "Il gas che splende nei tubi di vetro" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

N Napoli

E Empoli

O Otranto

N Napoli

