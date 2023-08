S illumina in tubi di vetro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: S illumina in tubi di vetro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NEON

Significato/Curiosità : S illumina in tubi di vetro

Il neon è una forma di illuminazione a scarica di gas che consiste in tubi di vetro riempiti di gas neon o altri gas nobili, come l'argon o il kripto, a bassa pressione. Quando una corrente elettrica attraversa il gas, gli elettroni vengono eccitati, producendo un'emissione di luce visibile. Il neon è noto per la sua capacità di creare colori brillanti e vivaci, ed è spesso utilizzato per creare insegne al neon, decorazioni luminose e altra illuminazione artistica. Il suo aspetto unico e accattivante lo rende popolare in ambienti commerciali e pubblici, ma anche in contesti artistici e di design.

