La camicia degli antichi romani nei cruciverba: la soluzione è Tunica

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La camicia degli antichi romani' è 'Tunica'.

TUNICA

Curiosità e Significato di Tunica

La parola Tunica è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba.

Perché la soluzione è Tunica? La tunica era un indumento semplice e comodo indossato dagli antichi romani, simile a una lunga maglietta. Facile da realizzare e versatile, rappresentava l’abbigliamento quotidiano di uomini e donne dell’epoca, simbolo di sobrietà e praticità. Ancora oggi, il termine richiama un’epoca antica e le abitudini di chi viveva sotto l’impero romano.

Come si scrive la soluzione Tunica

Hai trovato la definizione "La camicia degli antichi romani" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

U Udine

N Napoli

I Imola

C Como

A Ancona

