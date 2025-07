Verona : Scaligeri = Ferrara : x nei cruciverba: la soluzione è Estensi

Home / Soluzioni Cruciverba / Verona : Scaligeri = Ferrara : x

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Verona : Scaligeri = Ferrara : x' è 'Estensi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESTENSI

Curiosità e Significato di Estensi

Approfondisci la parola di 7 lettere Estensi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Estensi? Estensi si riferisce alla famiglia che governò Ferrara nel Rinascimento, nota per il suo mecenatismo e le splendide opere d’arte. Il termine evoca la dinastia che ha lasciato un segno indelebile nella storia e nella cultura della città, contribuendo a renderla famosa in tutto il mondo. Quindi, 'Estensi' rappresenta l’eredità storica e artistica di Ferrara, proprio come i Scaligeri sono legati a Verona.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un vino rosso prodotto in provincia di VeronaIl fiume di VeronaGioca in casa a FerraraIl dolce tradizionale di VeronaDominarono a Ferrara

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Estensi

Non riesci a risolvere la definizione "Verona : Scaligeri = Ferrara : x"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

E Empoli

S Savona

T Torino

E Empoli

N Napoli

S Savona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U D T T L I E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DUTTILE" DUTTILE

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.