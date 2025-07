Venditrici di... filoni nei cruciverba: la soluzione è Fornaie

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Venditrici di... filoni' è 'Fornaie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FORNAIE

Curiosità e Significato di Fornaie

Vuoi sapere di più su Fornaie? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Fornaie.

Perché la soluzione è Fornaie? Le fornaie sono le strutture o i locali dove si trovano le forni, ovvero i forni di cottura utilizzati per la lavorazione di materiali come vetro, ceramica o metalli. Spesso legate a contesti artigianali o industriali, rappresentano il cuore della produzione, dove il calore trasforma i materiali grezzi in prodotti finiti di valore. Un vero e proprio laboratorio di creazione e trasformazione.

Come si scrive la soluzione Fornaie

Stai cercando la risposta alla definizione "Venditrici di... filoni"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

F Firenze

O Otranto

R Roma

N Napoli

A Ancona

I Imola

E Empoli

