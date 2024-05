La Soluzione ♚ Bobina di filato La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ROCCA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Bobina di filato. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Bobina di filato: Sequenza complessa di operazioni necessarie alla trasformazione delle fibre tessili in filato oppure filo. filatura (filanda, filatoio) è anche il nome... Il maresciallo Rocca è stata una serie televisiva italiana, prodotta dalla Rai e dalla Solaris Cinematografica e trasmessa in prima visione assoluta dal 16 gennaio 1996 al 23 ottobre 2005 sulle reti Rai. Il protagonista è Gigi Proietti. La serie, ideata da Laura Toscano, è basata su un soggetto della stessa Toscano e di Franco Marotta. È composta da cinque stagioni: la prima andò in onda originariamente su Rai Due, le successive su Rai Uno. Ai tempi della prima visione, questa serie risultò essere una tra le produzioni televisive di maggiore audience.

