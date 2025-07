Una striscia disegnata con vignette nei cruciverba: la soluzione è Strip

Home / Soluzioni Cruciverba / Una striscia disegnata con vignette

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una striscia disegnata con vignette' è 'Strip'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STRIP

Curiosità e Significato di Strip

La parola Strip è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Strip.

Perché la soluzione è Strip? Una strip è una sequenza di vignette disegnate che insieme raccontano una storia o una gag, comunemente chiamata anche fumetto. Spesso si trovano sui giornali o online, e sono un modo divertente e immediato per comunicare idee o umorismo in poche immagini. La parola deriva dall'inglese e fa riferimento a queste strisce di vignette che scorrono orizzontalmente o verticalmente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un gigante che strisciaStriscia incavataStriscia pubblicitaria sui siti InternetÈ d oro quello assegnato da Striscia la notiziaUna striscia della strada

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Strip

Se ti sei imbattuto nella definizione "Una striscia disegnata con vignette", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

T Torino

R Roma

I Imola

P Padova

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T D R A E I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TRIADE" TRIADE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.