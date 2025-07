Una pialla motorizzata nei cruciverba: la soluzione è Truciolatrice

TRUCIOLATRICE

Curiosità e Significato di Truciolatrice

Perché la soluzione è Truciolatrice? Una Truciolatrice è una macchina motorizzata usata in falegnameria per levigare, modellare o rifinire superfici di legno. Il suo nome deriva dalla capacità di produrre e rimuovere trucioli di legno durante il lavoro. È uno strumento fondamentale per ottenere superfici lisce e precise, rendendo più semplice e veloce il processo di lavorazione del legno.

Come si scrive la soluzione Truciolatrice

T Torino

R Roma

U Udine

C Como

I Imola

O Otranto

L Livorno

A Ancona

T Torino

R Roma

I Imola

C Como

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I I A N L C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CANILI" CANILI

