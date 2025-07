Una forza che attacca a terra nei cruciverba: la soluzione è Gravità

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una forza che attacca a terra' è 'Gravità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GRAVITÀ

Curiosità e Significato di Gravità

Vuoi sapere di più su Gravità? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Gravità.

Perché la soluzione è Gravità? La gravità è la forza invisibile che attira gli oggetti verso il centro della Terra, mantenendoci a terra e facendo sì che tutto abbia peso. È una delle forze fondamentali dell'universo, responsabile del nostro senso di stabilità e del movimento dei pianeti. Senza gravità, la vita come la conosciamo non sarebbe possibile, rendendo questa forza essenziale per l'esistenza.

Come si scrive la soluzione Gravità

Stai cercando la risposta alla definizione "Una forza che attacca a terra"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

G Genova

R Roma

A Ancona

V Venezia

I Imola

T Torino

À -

