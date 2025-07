Un indicatore di velocità nei cruciverba: la soluzione è Tachimetro

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un indicatore di velocità' è 'Tachimetro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TACHIMETRO

Curiosità e Significato di Tachimetro

Approfondisci la parola di 10 lettere Tachimetro: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Tachimetro? Il tachimetro è uno strumento presente nelle auto che mostra la velocità di marcia in tempo reale, aiutando il guidatore a rispettare i limiti e garantire una guida sicura. Di facile lettura, è fondamentale per mantenere il controllo durante il viaggio. Conoscere il suo funzionamento è importante per ogni automobilista, perché...

Come si scrive la soluzione Tachimetro

La definizione "Un indicatore di velocità" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

A Ancona

C Como

H Hotel

I Imola

M Milano

E Empoli

T Torino

R Roma

O Otranto

