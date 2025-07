Un favorito del torneo nei cruciverba: la soluzione è Testa Di Serie

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Un favorito del torneo' è 'Testa Di Serie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TESTA DI SERIE

Curiosità e Significato di Testa Di Serie

Non fermarti alla soluzione! Conosci Testa Di Serie più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Testa Di Serie.

Perché la soluzione è Testa Di Serie? Testa di serie è un termine usato nel mondo dello sport per indicare i giocatori o le squadre più favoriti e con maggiori possibilità di vittoria, spesso perché hanno ottenuto il miglior piazzamento nelle classifiche. Vengono selezionati per essere inseriti in posizioni privilegiate nel tabellone, per garantire incontri più equilibrati e un torneo più avvincente. È una definizione che sottolinea il loro ruolo di favoriti del torneo.

Come si scrive la soluzione Testa Di Serie

Hai trovato la definizione "Un favorito del torneo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

E Empoli

S Savona

T Torino

A Ancona

D Domodossola

I Imola

S Savona

E Empoli

R Roma

I Imola

E Empoli

