RONCOLA

Curiosità e Significato di Roncola

Perché la soluzione è Roncola? Roncola è uno strumento a lama ricurva utilizzato dal giardiniere per potare e sramare con precisione rami e cespugli. La sua forma permette di lavorare facilmente anche in spazi stretti o difficili da raggiungere, rendendola un alleato indispensabile per la cura delle piante. In sintesi, è l’arnese perfetto per mantenere il giardino in ordine e salute.

Come si scrive la soluzione Roncola

R Roma

O Otranto

N Napoli

C Como

O Otranto

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A I O S R C E R O O V N T Mostra soluzione



