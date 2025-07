Suona uno strumento a coulisse nei cruciverba: la soluzione è Trombonista

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Suona uno strumento a coulisse' è 'Trombonista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TROMBONISTA

Curiosità e Significato di Trombonista

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 11 lettere Trombonista, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Trombonista? Un trombonista è un musicista che suona il trombone, uno strumento musicale a coulisse caratterizzato da una lunga canna che si estende e si richiude per modulare il suono. Questo strumento permette di creare effetti espressivi e dinamici, coinvolgendo l’abilità del musicista nel controllare la coulisse. In sintesi, il trombonista dà vita a suoni ricchi e vibranti, fondamentali in orchestre e band.

Come si scrive la soluzione Trombonista

La definizione "Suona uno strumento a coulisse" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

R Roma

O Otranto

M Milano

B Bologna

O Otranto

N Napoli

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T G L I I N E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GENTILI" GENTILI

