Stupefacente ricavato dalle foglie di cannabis nei cruciverba: la soluzione è Marijuana

MARIJUANA

Curiosità e Significato di Marijuana

Perché la soluzione è Marijuana? La marijuana è un prodotto ottenuto dalle foglie e dai fiori della pianta di cannabis, noto per i suoi effetti psicoattivi. Spesso usata a scopo ricreativo o terapeutico, contiene sostanze come il THC, che influenzano la mente e il corpo. La sua diffusione e regolamentazione variano in base ai paesi, rendendola un tema di attualità e dibattito.

Come si scrive la soluzione Marijuana

M Milano

A Ancona

R Roma

I Imola

J Jolly

U Udine

A Ancona

N Napoli

A Ancona

