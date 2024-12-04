Stupefacente ricavato dal papavero

Home / Soluzioni Cruciverba / Stupefacente ricavato dal papavero

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Stupefacente ricavato dal papavero' è 'Oppio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OPPIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Stupefacente ricavato dal papavero" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Stupefacente ricavato dal papavero". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Oppio? L'opio è una sostanza derivata dal papavero, conosciuta fin dall'antichità per le sue proprietà analgesiche e sedative. Utilizzato sia in ambito medico che ricreativo, può creare dipendenza e effetti intossicanti. La sua origine naturale e il suo potenziale di abuso ne fanno una sostanza di grande importanza sociale e sanitaria. La produzione e il commercio sono regolamentati per prevenire abusi e garantire un uso responsabile.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stupefacente ricavato dal papavero nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Oppio

La definizione "Stupefacente ricavato dal papavero" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Stupefacente ricavato dal papavero" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Oppio:

O Otranto P Padova P Padova I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Stupefacente ricavato dal papavero" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Estratto di un papaveroSi estrae dai papaveriSonnifero estratto dal papaveroStupefacente ricavato dalla marijuanaStupefacente ricavato dalle foglie di cannabisStupefacente protagonista del romanzoUna sostanza stupefacenteOlio essenziale ricavato dai fiori di arancio amaro